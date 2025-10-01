Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle hiçbir bedel ödenmeden alınan ve beton bloklar yerini halkın nefes alabildiği yeni bir yaşam alanına dönüştürülen ‘Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı’ Ordu’nun en gözde parklarından bir tanesi oldu.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle hiçbir bedel ödenmeden alınan 36 dönümlük Durugöl arazisi bugün halkın nefes alabildiği yeni bir yaşam alanına dönüştü. İlk etabıyla göz dolduran çalışmaların ardından Başkan Güler’in talimatıyla başlatılan Durugöl’deki parkın ikinci etap çalışmalarında da sona gelindi. Ranta değil halkın kullanımına açılan parka ise ‘Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı’ adı verildi. Durugöl arazisi bugün çeşitli bitki ve hayvan türlerinin yer aldığı tabiat parkına dönüştürüldü.

TIBBİ AROMATİK BİTKİLERDEN ÇEŞİTLİ HAYVAN TÜRLERİNE TAM BİR TABİAT PARKI OLDU

Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve artık sona gelinen çalışmalar kapsamında ekipler aromatik bitkiler alanı, çocuk oyun alanı, spor aletleri, kanatlı hayvanlar için kümesler, kaplumbağa havuzu, darı ambarı, serender, ahşap pergole oturma alanı, mor salkımlı tag yollar ve kapalı membran oturma yerleriyle Durugöl’ün cazibesini katlayacak çalışmaları hızla hayata geçirerek açılış gün saymaya başladı.

BAŞKAN GÜLER: “İNSANLA DOĞAYI YENİDEN BULUŞTURDUK”

Durugöl’de yapılan çalışmalarla ilgili sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, beton tehdidiyle karşı karşıya kalan Durugöl’ü kurtararak halka açtıklarını belirtti.

Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı ile insanla doğayı yeniden buluşturduklarını dikkat çeken Başkan Güler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bir dönem beton tehdidiyle karşı karşıya kalan Durugöl’ü kurtardık, adına ‘Kurtuluş Parkı’ dedik. Hemşehrilerimizin sesine kulak verdik, doğanın yanında durduk. Gölümüzü arındırdık, toprağımızı canlandırdık, insanla doğayı yeniden buluşturduk. Bugün burada lavanta, ekinezya, altınotu gibi şifalı bitkiler yetişiyor. Tavus kuşları, sülünler, kaplumbağalar ve çocuklarımızın kahkahalarıyla bambaşka bir yaşam filizleniyor. Doğayı koruyarak şehrimize kazandırdığımız bu özel alan Ordu’muza hayırlı olsun.”