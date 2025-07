Malatya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nda Türkiye geneli ilk 1000’e giren 34 öğrenci ile Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’nda birinci olan 8 öğrenci, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte bir araya geldi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından YKS ve LGS sınavında başarılı olan öğrenciler onuruna verilen yemeğeMalatya Valisi Seddar Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, okul müdürleri, sınavda başarı elde eden öğrenciler, aileleri ve öğretmenler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır konuşmasında“Evlatlarımızın başarısı, maarif camiası olarak bizleri hem mutlu ediyor hem de motive ediyor. Öğrencilerimizi, ailelerini ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, öğrencilerin elde ettiği başarının kente büyük bir heyecan ve umut verdiğini belirtti.

Türkiye’de çok ciddi bir beyin göçü olduğunu belirten Başkan Er, "Özellikle bunu organize eden, tahrik eden güçler var. Türkiye’mizi her platformda karalamaya çalışan, burada bir şey olmaz deyip devletimizin emek verdiği, yetiştirdiği insanları bir bir yurt dışına götürüyorlar. Devletimiz gençlerimize çok büyük yatırım yapıyor. Onun için devlete sadakatimizi asla ihmal etmeyelim. Her zaman aidiyet duygumuz olsun. Çünkü devlet hepimizin. Bütün öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Rabbim her daim gençlerimizi memleketine, milletine iyi bir birey olarak yetişmeyi nasip etsin” diye konuştu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise konuşmasında hem başarıyı kutladı, hem de gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.