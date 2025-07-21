Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2025’te “Dumansız Türkiye” hedefiyle gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 milyon 150 bin paket sigara ve 4 milyon 422 bin adet elektronik sigara yakaladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2025 yılında gençleri bağımlılık tehlikesinden korumak için yürüttüğü operasyonlarda yaklaşık 451 milyon 588 bin TL değerinde kaçak ürün ele geçirdi.

Operasyonlarda 2 milyon 150 bin paket sigara ve 4 milyon 422 bin adet elektronik sigara yakalandı.

Bakanlık, gelişmiş teknoloji ve analiz teknikleriyle gerçekleştirilen bu operasyonlarla, halk sağlığını tehdit eden kaçakçılık girişimleri ve bağımlılıkla mücadelede kararlılığını sürdürüyor.

“Dumansız Türkiye” hedefiyle, gençlerin bedenen, zihnen ve nefsen sağlıklı bir nesil olarak yetişmesini engellemeye çalışan odaklara karşı 7 gün 24 saat aralıksız çalışan Gümrük Muhafaza ekipleri, halk sağlığını koruma mücadelesine devam ediyor.