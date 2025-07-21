Önder Can Spor Kulübü sporcusu Yusuf Çınar Günay, Çorlu’da düzenlenen Merhume Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu oldu. Antrenör Hamdi Çevik, tüm sporcularıyla gurur duyduklarını belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çorlu’da 18-20 Temmuz 2025 tarihlerinde Merhume Karateci Asya Önel anısına düzenlenen Türkiye Minikler Karate Şampiyonası’nda Önder Can Spor Kulübü sporcusu Yusuf Çınar Günay, Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

Şampiyonada mücadele eden diğer kulüp sporcuları da performanslarıyla dikkat çekti.

Kulüp antrenörü Hamdi Çevik, “Türkiye Şampiyonası’nda kulübümüzü en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Yusuf Çınar Günay’ın şampiyonluğu bizleri gururlandırdı. Diğer sporcularımız da azim ve yetenekleriyle gelecek için umut verdi. Derece alsın ya da almasın, hepsiyle gurur duyuyoruz” dedi.