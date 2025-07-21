Kale Jet Motorları tarafından milli imkanlarla geliştirilen KTJ Serisi Turbojet Füze Motorları, küresel savunma sanayinin prestijli fuarlarından IDEF 2025’te sergilenecekİSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından Kale Grubu bünyesinde yer alan ve alanın lider kuruluşlarından Kale Jet Motorları, küresel prestije sahip 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı – IDEF 2025’te gelişmiş teknolojisi ile sahneye çıkıyor.

Kale Jet Motorları’nın, 22 – 27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek IDEF 2025’te, HALL 2 - A06 - / Atatürk Havalimanı C Terminal TA-F09 standlarında, milli imkanlarla geliştirdiği ileri teknoloji KTJ Serisi Turbojet Füze Motorları öne çıkıyor.

SERİ ÜRETİM VE İHRACAT BAŞARISI İLE TÜRKİYE’NİN ÖZGÜN MOTORLARI

Türkiye’nin özgün olarak geliştirilen ve envantere girerek ilk turbojet motorları olan KTJ Serisi Motorlar; KTJ-1750, KTJ-3200 ve KTJ-3700 ürünlerinden oluşuyor. Türkiyenin kendi imkanlari ile seyir füzesi üretebilmesini sağlayan KTJ Serisi Turbojet Füze Motorları, Türkiye’nin seri üretime giren ve aynı zamanda ihracat başarısı yakalayan özgün motorları olarak büyük ilgi görüyor.

KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru, SOM Seyir Füzesi’ne ve ATMACA Gemisavar Füzesi’ne; KTJ-1750 Turbojet Füze Motoru, ÇAKIR Seyir Füzesi’ne; KTJ-3700 Turbojet Füze Motoru ise KARA ATMACA Seyir Füzesi’ne güç veriyor. Aynı zamanda kısa süre önce ihracat sözleşmesi imzalanan KTJ-3200, Brezilya tarafından geliştirilen MANSUP-ER Gemisavar Füzesi tarafından da kullanılacak.