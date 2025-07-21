Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca aday için hayatlarının en kritik dönemi olan tercih maratonu için geri sayım başladı. Bu stresli süreçte adayların hata yapmamaları için uzmanlar, dikkatli ve planlı hareket etmenin önemine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Milyonlarca gencin geleceğini şekillendirecek tercih dönemi yaklaşırken, adaylar, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında geleceklerini şekillendirecek üniversite ve bölüm tercihlerini yapacak.

Uzman Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, "Doğru bir tercih listesi, iyi bir sınav sonucu kadar değerlidir. Adayların hayallerindeki üniversiteye yerleşebilmesi için hazırladığımız yol haritasını takip etmeleri, süreci daha sağlıklı yönetmelerini sağlayacaktır." dedi.

Tercih sürecindeki en temel hatanın puana odaklanmak olduğunu belirten Uzm. Psk. Danışman Özgür Akoğlan, asıl belirleyicinin başarı sıralaması olduğunu ve adayların geleceklerini şekillendirecek bu önemli adımda, puanların yanıltıcı olabileceğini ve mutlaka kendi sıralamalarını baz alarak hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

DOĞRU TERCİH LİSTESİ İÇİN 9 ADIMLIK YOL HARİTASI

Akoğlan, adayların izlemesi gereken adımları şöyle sıraladı:

Sıralamanızı analiz edin: İlk olarak YKS sonuç belgenizdeki SAY, SÖZ, EA, DİL ve TYT puan türlerindeki başarı sıralamalarınızı net bir şekilde belirleyin. Tercihlerinizi bu sıralamalara göre yapacaksınız.

Kılavuzu başucu kitabınız yapın: ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımlanan güncel "Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nu indirin. Bölümlerin kontenjanlarını, özel koşullarını ve en önemlisi geçen yılki taban başarı sıralamalarını dikkatle inceleyin.

Hedeflerinizi gerçekçi belirleyin: İstediğiniz bölümleri bir liste haline getirin. Kendi başarı sıralamanızı, hedeflediğiniz bölümlerin geçen yılki taban sıralamalarıyla karşılaştırın. Listenize mutlaka sıralamanızın altında kalan 3-5 "güvenli tercih" eklemeyi unutmayın.

24 tercih hakkını stratejik kullanın: Tercih listenizi oluştururken dengeli bir dağılım yapın. Listenizin ilk 5-6 sırasını sıralamanızın üzerindeki "hayal" olarak nitelendirilebilecek bölümlere, ortadaki 10-12 sırayı sıralamanıza yakın ve yerleşme ihtimalinizin yüksek olduğu bölümlere, son 5-6 sırayı ise sıralamanızın altındaki "garanti" bölümlere ayırın.

Üniversiteleri mercek altına alın: Sadece bölüm adına odaklanmayın. Üniversitelerin akademik kadrolarını, kampüs ve yurt olanaklarını, burs imkanlarını ve mezunlarının istihdam oranlarını resmi web sitelerinden araştırın.

Profesyonel destek alın: Okulunuzdaki rehber öğretmenlerden, belediyelerin veya üniversitelerin kurduğu ücretsiz tercih danışmanlık merkezlerinden destek alın. Üniversitelerin düzenlediği tanıtım günlerine katılarak bölümler hakkında ilk ağızdan bilgi edinin.

Sisteme girişi dikkatli yapın: Tercihlerinizi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle yapacaksınız. Kılavuzdaki program kodlarını sisteme girerken hata yapmamak için iki kez kontrol edin.

Onaylamadan önce son kontrol: 30 Temmuz itibariyle tercih listenizi sisteme girdikten sonra bir çıktısını alarak son bir kez gözden geçirin. İşleminizi son güne bırakmadan tamamlayın ve "Onayla" butonuna bastığınızdan emin olun.

Sonuçları bekleyin: Genellikle ağustos ayının üçüncü haftasında açıklanan yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi kanallarından takip edin.

BU HATALARI YAPMAYIN!

Uzm. Psk. Dan. Özgür Akoğlan, adayların sıkça yaptığı hatalara karşı ise şu uyarılarda bulundu: