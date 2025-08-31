Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen 8. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası ödül töreni Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvada 3 farklı kategoride toplam 80 sporcuya ödül verildi.MALATYA (İGFA) - Malatya'da 8. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası ödül töreni yapıldı.

Sanat Merkezi’nde 25-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya yurt içi ve yurt dışından toplam 486 sporcu katılım sağladı. 5 gün boyunca kıyasıya yarışan satranç sporcuları düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Turnuvanın ödül töreninde 1. olan Mahdı Nıkookar ödülünü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından aldı.

Dereceye giren diğer sporcular ise ödüllerini programa katılan protokol tarafından teslim aldı. Ödül töreni programında beş gün boyunca yoğun bir tempoyla çalışan hakemlere Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Eşi Sevgi Er Hanımefendi tarafından plaket verildi.

Ayrıca ödül töreninin sonunda Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcileri Başkanı Mustafa Eroğlu tarafından ev sahipliğini yaptığı 8. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’ndan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e plaket takdim edildi.