Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in hayata geçirdiği Malatya Sofrası Projesi, yoğun rağbet görüyor. 4 çeşit yemeğin 50 TL’ye verildiği Malatya Sofrası, herkesin bütçesine hitap ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Sofrası’nın Millet Bahçesi içerisinde açılan yerinden sonra Kernek ŞelalesiTeras alanında bulunan yeride vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Yeni mekânında da vatandaşların beğenisini toplayan Malatya Sofrası’nda vatandaşlar, özelikle bu projede emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür ediyorlar.

Öte yandan Malatya Sofrası’nda vatandaşlar 50 TL karşılığında dört çeşit yemek yerken, sadece çorba ve su tercih edenler için ise 20 TL’lik ayrı bir alternatif sunuluyor.

Malatya Sofrası’ndaki yemeklerin lezzetli olduğuna değinen vatandaşlardan Geçer Öztürk, “Malatya Sofrasına yemek yemeye geldik ve buranın çok güzel bir ortamı var. Malatya Sofrası’nın yemekleri de oldukça lezzetli. Burası vatandaşın faydalanması için yapılan bir yer. Malatya Sofrası’nın vatandaşa hizmet noktasında her bölgede yaygınlaştırılmasını istiyoruz” dedi.

Malatya Sofrası’nın öğrenci bütçesine hitap ettiğini belirten öğrenciEbubekir Bilmez, “2025 YKS sınavına hazırlanıyorum. Malatya Sofrası biz öğrenciler için bulunmaz bir nimet. Çünkü dışarıdan yemek yediğimiz zaman en az 200 TL bir yemeğe veriyoruz ama Malatya Sofrası’nda 50 TL’ye 4 çeşit yemek yiyebiliyoruz. Bu durumda öğrencilere çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Dolayısıyla buranın yapımında emeği geçen başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er olmak üzere çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim” dedi.

Malatya Sofrası'nın imkanlarından faydalanan öğrencilerden olan Hasan Coşkun yaptığı konuşmada, “Öğrenciyim ve YKS sınavına hazırlanıyorum. Lokantalarla kıyasladığımız zaman 50 liraya 4 çeşit yemek yemek bizim için büyük bir fırsat. Çalışmalarından dolayı Sami Başkan’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.