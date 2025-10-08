Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan Başkanlığında, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan’ın gündemi değerlendiren konuşmasıyla başladı.

Meclis Başkan Vekili Ayhan, “Ne yazık ki dünyanın gözü önünde bir insanlık dramına tanıklık ediyoruz. 7 Ekim tarihi itibariyle Siyonist İsrail’in Filistin’e yönelik işgalinin ikinci yılına girildi.

Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı zulüm hepimizi derinden yaralıyor. İsrail’in yürüttüğü saldırılar artık yalnızca bizleri değil, vicdan sahibi tüm insanlığı ayağa kaldırmış durumda. Bu süreçte, farklı ülkelerden katılımlarla Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan SUMUD Filosu, ne yazık ki uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından durduruldu. Yardım gönüllüleri alıkonuldu, yardımlar Filistinli kardeşlerimize ulaşamadı. Bir kez daha tüm dünya, Siyonist İsrail’in insanlık dışı yüzünü görmüş oldu” dedi.

“İYİLİK HAREKETİ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in himayesinde ‘İyilik Hareketi’ kampanyasından da bahseden Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan, “Bizler de bu zulme sessiz kalmamak, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için “İyilik Hareketi” adıyla bir kampanya başlattık. Bu iyilik hareketimize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, siyasi partilerimize, sivil toplum örgütlerimize, odalarımıza, derneklerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er de 1 aylık maaşını bağışlayarak, desteklerini verdi. Ayrıca belediyemizin iştirakleri olan Esenlik Marketleri ve BELSOS Tesisleri’nin 7 Ekim tarihindeki tüm cirolarını bu kampanya kapsamında bağışladık. 7 Ekim – 7 Kasım tarihleri arasında sürecek olan “İyilik Hareketi” kampanyamıza tüm hemşerilerimizin davet ediyorum. Toplanan yardımlar Filistinli kardeşlerimize ulaştırılacaktır” diye konuştu.

“HER ZAMAN ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ”

Malatya’nın kalkınması konusunda her alanda çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Ayhan, “Üretimi ve Kırsalı Güçlendiriyoruz. Başkanımız göreve geldiği günden bu yana “Malatya’yı yeniden ayağa kaldıracağız” dedi. Bu süreçte hemşerilerimizin desteğiyle daha güçlü bir Malatya için var gücümüzle bizlerde çalışıyoruz. Geçtiğimiz aylarda yaşanan don afeti nedeniyle birçok çiftçimiz zarar gördü. Allah devletimize zeval vermesin; devletimiz gerekli destekleri sağladı. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. İlçelerimize toplam maliyeti 70 milyon lira olan boru dağıtımları, 200 suvat ve 444 jeneratör desteği sağladık. Tarımdan altyapıya, üretimden sosyal hizmetlere kadar her alanda Malatya’nın kalkınması için gayret gösteriyoruz” şeklindeki sözlere yer verdi.

Konuşmasının sonunda spor ve eğitimle geleceğe dair yapılan yatırımlardan da bahseden Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan, “Malatya’nın birçok noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak yeni spor tesisleri inşa ediyoruz. Spor kulüplerimize malzeme desteği sağlıyor, eğitim öğretim yılı başlangıcında okullarımıza spor malzemesi yardımları yapıyoruz. Yeni konutlarımız hızla yükselirken, bizler sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da şehrimizi geliştirmeye kararlıyız” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ’NDEN FİLİSTİN’E TAM DESTEK

Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan’ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de Filistin ve SUMUD Filosu hususunda değerlendirmede bulundu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit SUMUD Filosunun önemli bir özelliğinin olduğunu belirterek, “SUMUD Filosu sadece Müslüman ülkelerin bir arada olduğu bir filo değildi. Ne yazık ki İsrail bu filoyu acımasız bir şekilde muamelelere maruz tuttu. Filistin özgürlük mücadelesine destek veren herkesi saygıyla anıyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım ise, “Biz de mazlum Filistin halkının yanındayız. Dün de yanındaydık, bugün de yanındayız” sözlerini sarf etti.

Büyükşehir Meclis Üyesi ve AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Esin Yıldırım da “Dünya İsrail vahşetine gözlerini son 2 yıldır açmış olsa da Filistin halkı bu vahşeti 70 yıla aşkın bir süredir yaşıyor. Kendi yurtlarında mülteci konumuna düşen milyonlarca Filistinli sürgüne mecbur bırakıldı. Gazze’de yaşananlar savaş değildir. Filistin halkının barış dolu günlere bir an önce kavuşması, yaralarını hızlı sarması ve soykırım yapanların uluslararası hukuk önünde hesap vermesi temennisiyle diyorum” şeklinde konuştu.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında ilk olarak ek gündem maddelerinin gündeme alınmasının oylaması gerçekleştirilerek oy birliği ile kabul edildi.

Meclis gündem maddeleri arasında bulunan İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususundaki maddelerin birçoğu görüşülerek, karara bağlanırken, diğer maddelerin bir kısmı ilgili komisyonlara havale edildi. Bazı gündem maddeleri ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere oylanarak ertelendi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantılarının II. birleşiminin ise 14 Ekim Salı günü saat 14.00’te yapılmasına oy birliği ile karar verildi.