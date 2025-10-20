Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Nikah Sarayı’nda bir program düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Muhtarlar Günü programına Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, muhtar derneklerinin başkanları ile muhtarlar katıldı.

Tüm muhtarlar adına günün anlam ve önemine binaen konuşan Niyazi Mahallesi Muhtarı Nilgün Tekatlı, "Demokrasimizin ilk adımı olan muhtarlar; sadece evrak mühürleyen değil vatandaşın ulaştığı ilk kapıdır. Depremden bugüne çok zor süreçlerden geçtik. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, ele ele Malatya'mızı ayağa kaldırmaya çalıştılar. Zorlu bir süreçten geçtik. Ele ele verirsek bunu taçlandırırız" ifadelerini kullandı.

Millet ve devlet arasında en güçlü birimin muhtarlık olduğunu kaydeden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle, milletimizin en köklü yerel yönetim geleneğini temsil eden siz değerli muhtarlarımızla bir arada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Muhtarlık kurumu, tarihimizde sadece bir idari görev değil; aynı zamanda milletle devlet arasındaki en güçlü, en samimi bağlardan biridir. Sizler, bulunduğunuz mahallelerin ve köylerin gözü, kulağı, sesi ve vicdanısınız. Halkımızın ilk başvurduğu, derdini en içten şekilde paylaştığı, güven duyduğu en yakın kamu temsilcilerisiniz. Bir anlamda sizler, devletin vatandaşa uzanan eli, yereldeki yüzü ve yüreğisiniz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak biz, bu paha biçilmez önemin farkındayız. Bu bilinçle muhtarlarımızı her zaman yol arkadaşımız, gönüldaşımız ve çözüm ortağımız olarak görüyoruz. Şehrimizin her köşesinde yürüttüğümüz hizmetlerin merkezinde sizlerin görüşleri, talepleri ve önerileri yer almaktadır. Bizim yönetim anlayışımızda, muhtarlarımızın sorun ve talepleri, herhangi bir öncelik sıralamasına tabi tutulmaksızın, her birim yöneticimiz tarafından en üst düzeyde önemsenmeli ve çözüme kavuşturulmalıdır. Bu, bizim için bir talimat değil, bir görev bilincidir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini aldıkları günden beri muhtarlarla güçlü bir iletişim kurduklarını belirten Başkan Er, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığımız aracılığıyla kurduğumuz güçlü iletişim kanallarıyla sorunların çözüm sürecini daha hızlı, daha şeffaf ve daha etkin bir hale getirdik. Şehrin yeniden ihyasıyla ilgileniyoruz. Malatya’mız iki yılda toparlandı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomik tedbirlere rağmen deprem bölgelerine herhangi bir kısıtlama olmadı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Murat Kurum Bakanımız yerelde de bizler valimiz, vekillerimizle iyi bir sinerji oluşturduk. En önemli şey; inanın birlik beraberlik içinde olup, iyi bir sinerjiyle işler yürüyor. Şehre pozitif enerji vererek oluyor. Negatif, milletin moralini bozacak eylem ve söylemlerden kaçınmalıyız. Anahtar teslimleri yapıyoruz. İnsanların mutlulukları bizim moral ve motivasyonumuzu sağlıyor. 9-10 ayda şantiyeler bitti. Şehrimiz küllerinden ayağa kalkıyor. Eskisinden daha güzel ve dirençli bir şehir olacak. 'En son vatandaşımız yuvasına ulaşıncaya kadar bize durmak ve yorulmak yasak' dedik. Malatya'ya çok ciddi kaynaklar getirdik. Her alanda çalışmamız var. Ankara'daki temaslarımız, ikili ilişkiler ve vekillerimizin çalışmalarıyla büyük kaynaklar aldık. Bugün sizlerin günüdür.

Bu vesileyle, geçmişte görev yapmış ve ebediyete irtihal etmiş tüm muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Halen görevini büyük bir fedakârlıkla sürdüren tüm muhtarlarımıza da sağlık, huzur ve başarılar temenni ediyorum. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.