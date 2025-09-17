Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Darende, Hekimhan, Arguvan, Arapgir İlçeleri muhtelif mahallelerde içmesuyu ve kanalizasyon hattı yapım işi kapsamında Darende İlçesi Ayvalı Mahallesi’nde 11 bin 950 metre içme suyu hattı inşa çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.MALATYA (İGFA) - 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında çalışmaların hız kesmeden devam ettiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, Darende, Hekimhan, Arguvan ve Arapgir ilçelerimizde içme suyu ve kanalizasyon hattı ihtiyacı olan mahalleleri, muhtarlarımız ve meclis üyelerimizle bir araya gelerek belirlediklerini söyledi.

Bu kapsamda ilgili mahalle planlamaları yaparak yatırım programımıza dahil ettiklerini ve çalışmaları başlattıklarını kaydeden Çeçen, "Belirlediğimiz mahallelerden biri de Ayvalı Mahallemizdi. Burada 11 bin 950 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattıinşa ederek mevcut hatları tamamen yeniliyoruz. Böylece Ayvalı Mahallesi’nin içme suyu altyapısını, uzun yıllar boyunca mahalle halkına hizmet edecek şekilde modernize etmiş oluyoruz. Çalışmalarda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çalışmalardan memnuniyetlerini belirten Ayvalı Mahalle Muhtarı Ali Karagülle ise, 10 yıldır ilk defa mahallelerinin bu kapsamda bir hizmet aldığını ifade ederek, "Daha önce mahallemizde her gün 3-4 defa su patlakları yaşanıyor, MASKİ ekipleri sürekli arızaları gidermek için geliyordu. Çok şükür, bu sorun da kalıcı olarak çözülüyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er olmak üzere, MASKİ Genel Müdürlüğü ve tüm ekiplerine mahallemize kazandırdıkları bu önemli hizmet için teşekkür ederim” dedi.