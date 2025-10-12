KTO Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen MAKTEK Konya 2025 Fuarı yurt içinden ve yurt dışından 35 bin 813 profesyonel ziyaretçiyi ağırlayarak sektöre canlılık kazandırdı. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, fuarın Konya’nın üretim merkezi kimliğini pekiştirdiğini söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, fuarın kapanışı dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, bu yıl üçüncüsü düzenlenen MAKTEK Konya Fuarı, 4 holde toplam 45 bin metrekarelik alanda yaklaşık 400 firmanın katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Son derece verimli geçen fuarımızla ilgili firma temsilcilerinin olumlu görüşleri memnuniyet verici olduğunu ifade eden Öztürk, "MAKTEK Konya, makine sektöründe Konya’nın üretim gücünü, sanayi potansiyelini ve yenilikçi vizyonunu bir kez daha ortaya koymuştur.” dedi. Başkan Öztürk, fuarın Konya’nın üretim merkezi kimliğini pekiştirdiğini belirterek, “Konya, Türkiye’nin en önemli makine üretim merkezlerinden biridir. Şehrimiz, takım tezgâhları, metal işleme, otomasyon ve üretim teknolojilerinde hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir konuma sahiptir. MAKTEK Konya Fuarı, bu gücü tüm dünyaya tanıtan bir vitrin olmuştur. Fuarda sergilenen yüksek teknoloji ürünleri, Konya’nın yalnızca üretimde değil, inovasyonda da merkez şehir olduğunu göstermiştir.” diye konuştu.

FİRMALAR VE ZİYARETÇİLER FUARI BAŞARILI BULDU

Fuar süresince yerli ve yabancı firma temsilcileri, dört gün boyunca yoğun ticari görüşmeler gerçekleştirdi.

Katılımcıların büyük bölümü, fuarın sektöre yeni iş bağlantıları ve ihracat fırsatları kazandırdığı yönünde görüş bildirdi. Ziyaretçiler açısından da MAKTEK Konya, yenilikçi ürünlerin ve teknolojik gelişmelerin takip edilebildiği, güçlü iş birliklerinin kurulduğu bir platform olarak değerlendirildi.

Başkan Öztürk, fuarın Konya ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekerek, “MAKTEK Konya Fuarı, şehrimizin üretim altyapısına, sanayi kültürüne ve küresel tanınırlığına büyük katkı sağlamıştır. Fuarımız sayesinde sadece makine sektörü değil, lojistikten konaklamaya, hizmetten perakendeye kadar birçok sektör de ciddi bir hareketlilik yaşamıştır. Bu yönüyle MAKTEK Konya, Konya’nın ekonomik ekosistemine doğrudan değer katan bir organizasyon haline gelmiştir” dedi.

Fuarın gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.