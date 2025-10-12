Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Gürgentepe ilçesine kazandırdığı Akören Göleti su tutmaya başladı.ORDU (İGFA) - Göletin hem su ihtiyacının karşılanması hem de turizm amaçlı kullanılacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun geleceğini garanti altına alacak bir çalışmayı daha hayata geçirdiklerini söyledi.

Ordu’nun su geleceğini güvence altına almak, her bir vatandaşın temiz ve güvenli içme suyuna erişimini sağlamak adına çalışmalar yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) aracılığı ile Gürgentepe ilçesinde hayata geçirdiği Akören Göleti çalışmasında sona gelirken gölet ise su tutmaya başladı.

180 BİN METREKÜP SU TUTACAK, 9 MAHALLEYE İÇME SUYU SAĞLAYACAK

9 mahallenin içme suyu ihtiyacı ile turizm amaçlı planlanan gölet, 88 metre uzunluğunda inşa edildi. 30 dönüm arazi üzerinde hayata geçen gölet, 180 bin metreküp su tutma kapasitesiyle de öne çıkarken turizminde gözde mekanlarından biri olması hedefleniyor.

BAŞKAN GÜLER: “GÜRGENTEPE’MİZE ÇOK GÜZEL BİR GÖLET KAZANDIRDIK”

Gölet ve çevresinde yapılan son çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gürgentepe’ye çok özel bir mekân kazandırdıklarını belirtti.

Göletin su ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra turizminde önemli bir merkezi olacağını kaydeden Başkan Güler, şöyle konuştu:

“OSKİ vasıtamızla Gürgentepe’ye çok özel bir yer kazandırdık. Daha evvel düz bir yer olan bu alanda 180 bin metreküp su tutma kapasitesi olan ve 12 metre yüksekliği sahip bir gölet çalışmasını hayata geçirdik. Halkımız burada hem su sporları yapacak hem de turistlik gelirleri artacak. Bunların yanı sıra 9 mahallemize de içme suyu sağlayacak. Bu çalışmalarla tabiat harikası bir göl oluştu. Şimdide çevre düzenlemelerini yapacağız ve böylece Gürgentepe’mize çok güzel bir gölet kazandırmış olduk. Bundan dolayı hem mutluyuz hem de bütün canlılara hizmet ettiğimiz içinde ayrıca gururluyuz. Burada tüm çalışmaları kendi imkanlarımızla kendi mühendisimiz ve kendi iş makinelerimizle yaptık.”

GÜRGENTEPELİLERDEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Gürgentepeli vatandaşlarda Akören göleti için duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. İlçeye kazandırılan gölet için çok mutlu olduklarını aktaran vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, gölet başta olmak üzere ilçeye kazandırdığı yatırımlar dolayısıyla teşekkürlerini ilettiler.

Öte yandan Başkan Güler, Akören Göleti incelemelerinin ardından ise Gürgentepe ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek kendileriyle sohbet etti, talep ve önerilerini de dinledi.