Son 2 yılda spordan kültüre kadar bir çok alanda başarılara imza atan Bursa Osmangazi Kükürtlü Mahallesi’ndeki Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, son olarak okul öğrencilerinden Nazlı Kümbetli’in 500 tam puan almasıyla Türkiye şampiyonu çıkararak kalitesini ortaya koydu.

GAMZE TUNA

BURSA (İGFA) – Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Kükürtlü Mahallesi’nde bulunan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, spordan kültüre, LGS’den sanata kadar her alanda aldığı başarılı sonuçlarla Türkiye’nin gözde okulları arasında yerini aldı.

Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu öğrencisi Nazlı Kümbetli, LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonu olmasının ardından Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu'nu ziyaret etti. Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Müdürü Mustafa Bay ve okul yöneticilerini tebrik eden Metin Sezer, başarılarının devamını diledi.

Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Müdürü Mustafa Bay, okul olarak son iki yılda ciddi başarılar elde ettiklerini kaydederek, “Sporda çocuklarımızın Türkiye şampiyonlukları ve dereceleri var. Yine kültür ve sanat alanında da başarılı işlere imza atıyoruz. Son olarak , LGS sınavında 500 tam puan öğrencimiz Nazlı Kümbetli ve ailesini tebrik ediyorum. Başarılı işlerimize ve şampiyonluklarımıza 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de devam edeceğiz.” dedi.