KonyaMeram Belediyesi öncülüğünde Lystra Antik Kenti’nde düzenlenen Arkeoloji Yaz Kampı’nda TED Konya Koleji öğrencileri, tarih ve teknolojiyle buluştu. Deneyimlerini bir sergiyle paylaştılar.KONYA (İGFA) - Konya’nın Meram ilçesindeki Lystra Antik Kenti, TED Konya Koleji öğrencilerinin katıldığı Arkeoloji Yaz Kampı’na ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Meram Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi destekli kazı alanında düzenlenen kampta lise öğrencileri, beş gün boyunca arkeoloji ve teknoloji atölyelerine katıldı.

Saha çalışmaları, 3D modelleme, GPS haritalama, antropoloji, mozaik ve yapay zeka eğitimleri alan öğrenciler, tarihi yerinde keşfetti.Kampın kapanışında düzenlenen “Tarihe Yolculuk” etkinliğinde öğrenciler, sunumlar, kafatası etlendirme, mikroskop incelemeleri ve fotoğraf sergisiyle deneyimlerini paylaştı.

Kazı Başkanı Doç. Dr. İlker Mete Mirmiroğlu, “Gençlerin tarihe dokunması çok değerli. Bu proje, ilk yılında büyük başarı elde etti” dedi.

TED Konya Koordinatörü Cumhur Aşık ise kampın öğrencilerin eğitimine katkı sağladığını vurguladı.

Öğrenciler, “Yerinde öğrenmek bambaşka. Antik yapıları görmek tarihle bağımızı güçlendirdi” diyerek heyecanlarını ifade etti.