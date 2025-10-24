Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği Lykos Yarı Maratonu için geri sayım başladı.DENİZLİ (İGFA) - Pamukkale’nin büyüleyici güzellikleri arasında gerçekleşecek maraton, sporseverleri tarihi ve doğal atmosferde bir araya getirecek. Etkinlik kapsamında yer alan 5 kilometrelik halk koşusu, her yaştan vatandaşın katılımına açık olarak 26 Ekim 2025 Pazar günü yapılacak.

DENİZLİ’DE MARATON HEYECANI BAŞLIYOR

Maratona katılacak sporcuların yarış kitlerinin dağıtımı 24-25 Ekim 2025 tarihlerinde Forum Çamlık’ta gerçekleştirilecek. Katılımcıların yarış günü yoğunluk yaşamamaları için kitlerini belirtilen tarihlerde teslim almaları gerekiyor. Yarış günü start alanına ulaşım için ücretsiz servisler de hizmet verecek. Servis araçları, Denizli Büyükşehir Belediyesi önü, Üniversite KYK önü, Teraspark AVM A Kapısı önü, Forum Çamlık AVM önü (Demokrasi Meydanı), Bağbaşı Bölge İdare Mahkemesi önü ve Adliye Sarayı önünden saat 07.15’te hareket edecek.