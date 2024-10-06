LÖSEV’in Vakfa kayıtlı on binlerce lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri, iyileşmiş gençleri, yetişkin kanser hastaları, “Sevgiyi, İyiliği, Umudu ve Mücadeleyi” gittiği her yere taşıyan gönüllü ordusu Ata’nın huzurunda bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet’ten aldığı güçle yola çıkan LÖSEV-Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Cumhuriyet’in 101. yılında minnet ve saygılarını sunmak için Anıtkabir’e akın etti.

Törene LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri, Vakfa kayıtlı on binlerce lösemi ve kanserle mücadele eden çocuk ve aileleri, iyileşmiş gençleri, yetişkin kanser hastaları, bağışçıları ve gönüllüleri olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından 40 bini aşkın kişi katıldı.

Büyük LÖSEV Ailesi, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer ve beraberindeki heyet, mozoleye LÖSEV çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Dr. Üstün Ezer, lösemili çocuklar ve beraberindeki heyet ile burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anıtkabir tören alanında ‘Büyük LÖSEV Ailesi’, toplu fotoğraf çekiminin ardından, alanda dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açıldı.

Ziyaret sonrasında düzenlenen Anıtpark ve Anıttepe Spor Tesisleri’ndeki etkinliklerde, LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün EZER, çocuklara, ailelere, iyileşmiş gençlere seslenerek, Atamıza söz verdiğimiz gibi Cumhuriyetin 101. Yılında Cumhuriyete sahip çıkılması gerektiğini, lösemili çocuklara söz verdiğimiz gibi tedavide başarı oranını yüzde 100’e çıkarmak için mücadelemize var gücümüzle devam edeceğiz” dedi. Dr. Üstün EZER’in konuşmasının ardından, bir LÖSEV kuruluşu olan ve tedavisi tamamlanmış çocuklara tamamen ücretsiz eğitim-öğrenim imkanı sunulan LSV Eğitim Kurumları öğrencileri tarafından koro ve dans gösterileri sahnelendi.

DJ Fatih Kanmaz, DJ Serkan Kızılbayır ve Grup 5Evler adlı müzik gurubunun sahne aldığı etkinliklerde, LÖSEV yetkilileri lösemi ve kanser tedavisinde başarı oranını yüzde 100’e çıkarmak için çocuklara verdikleri sözü tutacaklarını vurguladı.