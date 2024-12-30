LÖSEV, her yılbaşında olduğu gibi bu yıl da lösemili çocuklar ve aileleri için anlam dolu yılbaşı etkinlikleri düzenliyor. Ankara’da düzenlenen etkinlikte bu yıl da tüm çocukların ortak dileği sağlık oldu.ANKARA (İGFA) - LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediği yılbaşı etkinlikleriyle lösemi ve kanser ile mücadele eden çocukların ve yetişkin hastaların yanında yer alıyor.

Bu kapsamda, hastanede ve evde tedavisine devam eden çocuklar ve yetişkin kanser hastaları için özel etkinlikler düzenleyen LÖSEV, yılbaşında da çocukları ve aileleri yalnız bırakmadı.

Tedavisi devam eden çocukların yanı sıra hastalığı yenmiş olan çocuklarımızı ve gençlerimizi de bu coşkuya ortak ettiklerini kaydeden LÖSEV, "Bu sayede, çocuklarımız ve gençlerimiz büyük bir ailenin parçası olmanın verdiği dayanışma ruhuyla hastalığın olumsuz etkilerinden uzak kalabiliyor, umut dolu bir gelecek için mücadelelerine devam edebiliyor. Bu vesileyle, yıl boyunca desteklerini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyor, herkese sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyoruz" dedi.