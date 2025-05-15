Teknoloji tabanlı, inovatif ve gelecek vaat eden girişimlere destek veren Lonca Girişimcilik Merkezi’nin 11. dönem programı için başvurular alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi 15 Haziran olarak duyuruldu.İSTANBUL (İGFA) - 2017 yılında kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, 11. dönem programına başvuru almaya başladı Lonca Girişimcilik Merkezi, geride kalan 10 dönem boyunca fintek, yapay zeka, SaaS, tarım teknolojileri, sağlık teknolojileri başta olmak üzere farklı dikeylerden 100’e yakın girişimin büyüme yolculuğuna destek sağladı.

Loncanın kurulduğu günden bugüne girişimlere toplam 500 bin dolara yakın nakit hibe desteği sağlandı. Lonca mezunu girişimlerden 30 tanesi bugüne kadar farklı yatırımcılardan toplamda 16,5 milyon doları aşkın yatırım aldı.

LONCA PROGRAMI VE 300 BİN TL’YE KADAR NAKİT HİBE DESTEĞİ

Lonca 6 aylık program boyunca strateji ve pazarlama danışmanlığı başta olmak üzere girişimlerin ihtiyaç duydukları başlıklar özelinde girişimcilik yolculuklarında yol arkadaşı olarak konumlanıyor. 11. dönemde girişimlerin finansal ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla 300 bin TL nakit hibe desteği sunmaya devam edecek. Yeni dönemde de fintekler başta olmak üzere Kuveyt Türk’ün API altyapısı tüm girişimcilerin kullanımında olacak. Girişimlere ayrıca proje bazlı mentorluk, kuluçka hizmeti, cihaz geliştiren girişimcilere Ar-Ge desteği, özellikle fintekler için API ve bu konuda özel mentorluk gibi birçok alanda katkı sağlanacak. Ürünü hazır olan girişimlere Kuveyt Türk ile iş birliği yapma fırsatı da sunulacak.

Başta girişimciler olmak üzere daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen Lonca önümüzdeki dönemde partner ağını genişletmeyi hedefliyor.

Girişimciler, bugüne kadarki faaliyetleriyle Türkiye girişim ekosistemine büyük katkılar sağlayan Lonca’ ya www.loncagirisim.com adresi üzerinden 15 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru yapabilecek.