Meteoroloji, yurdun kuzey kesimlerinde yağış ve bulutluluğun etkili olacağını bildirdi. Marmara'nın güneyi ile iç bölgelerde ise bugün pus ve sis bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın son iş günü 17 Ekim Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya ile Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.