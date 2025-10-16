Her alanda olduğu gibi ulaşımda da hizmet atağını sürdüren Melikgazi Belediyesi, Kayseri'de trafiği rahatlatmak ve yol konforunu artırmak için yaptığı Albayrak Caddesi'nin açılış törenini yaparak, filosuna kattığı 40 yeni iş makinesinin de tanıtımını gerçekleştirecek.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi’ye yeni bir trafik aksı, güvenilir yeni bir yol kazandırmış olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bugün saat 17.00'de yapılacak olan tanıtım programına tüm hemşehrilerini davet ederek, “Melikgazi Belediyesi olarak hem ilçemizin hem de Kayseri’nin trafik yükünü alan, yeni ve konforlu yollar kazandırmaya devam ediyoruz. Birçok mahallede yapmış olduğumuz yeni yol çalışmalarımızla ilçemizin ulaşım ağını genişlettik. Yine bu kapsamda Köşk Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı’nı, Talas Bulvarı’na bağlayan 3 kilometrelik alternatif yol olan Albayrak Caddesi, 20 metre genişliğe sahip.

Bu yol Hulusi Akar Bulvarı’nın, Kartal Bulvarı’nın ve Talas Bulvarı’nın yükünü hafifletti. Bu yol sayesinde sürücüler üniversiteye girmeden hem Talas’a hem de şehir merkezine gidenlere büyük kolaylık sağladı. Yaya yolları, otoparkları ve ağaçlandırması ile de gözlere hitap eden yeni yolumuzda belediyemizin araç filosuna kattığımız 40 adet iş makinesinin tanıtımını yapacağız. Bu yolu büyük bir özveri ve emek ile tamamladık. KASKİ, KCETAŞ ve Kayseri Gaz gibi altyapı kurumlarımıza yolda yapmış oldukları çalışmalar ve emekleri için teşekkür ediyorum. 16 Ekim Perşembe günü hem adını Albayrak Caddesi olarak belirlediğimiz yeni yolumuzun açılış töreni ve 40 yeni aracımızın tanıtım programına tüm hemşehrilerimizi bekleriz. Albayrak Caddemizin ve yeni araçlarımızın ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim." dedi.