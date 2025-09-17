Meteoroloji, ülkenin kuzey kesimlerinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıkları, güney ve batıda mevsim normallerinin üzerinde olacak. Rüzgar ise kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Eylül Çarşamba gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan tahminlere göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildi.

Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.