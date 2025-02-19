Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı meteorolojik rapora göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava ile birlikte kar yağışı İstanbul'un kuzey ve doğu bölgelerinde 4 gün boyunca daha etkili olacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Şubat Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edilirken, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Genellikle güneyli, zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji yağış ve fırtınaya yönelik 'kuvvetli' uyarılarının yanı sıra çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarılarına karşı da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.