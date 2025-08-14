Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından KÜSGET Sanayi Sitesi’nde yürütülen kapsamlı temizlik tamamlandı.GAZİANTEP (İGFA) - Şehrin en köklü üretim merkezlerinden olan, Gaziantep KÜSGET Sanayi Sitesi’nde Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri 100 personel, 8 kamyon, 5 CSB, 2 BobCat ve 2 yol süpürgesi olmak üzere toplamda 17 araçla temizlik yaptı. Cadde ve sokaklar özenle süpürüldü, boş arazilerde kötü görüntü oluşturacak alanlardaki çöp ve atıklar kaldırıldı.

60 meslek grubunun yer aldığı KÜSGET’te rutin temizliğe ek olarak yapılan çalışmada oluşan kötü görüntüler giderildi, daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen çalışmaya Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ekipleri de destek verdi.