Kuşadası-Söke kara yolu Yaylaköy mevkiinde meydana gelen çökme Meclis gündemine taşındı. Yolu kullanan vataKuşadandaşların yolun çökme sinyalleri verdiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, “Yolun bu hale geleceği belli olmasına rağmen karayolları sadece delinatör koyarak önlem almış. Gerçekten herhangi bir can kaybı yaşanmaması büyük bir mucize” dedi.ANKARA (İGFA) - Karayollarında yaşanan çökmeler, kamuoyundaki yerini korurken, Kuşadası-Söke karayolunda meydana gelen çökme sonucu Kuşadası'na gidiş yönü trafiğe kapatıldı. Tarlada yapılan kazı çalışması sırasında yolda çökme meydana geldiği öne sürülürken, “Yolun bu hale geleceği belli olmasına rağmen karayolları sadece delinatör koyarak önlem almış. Gerçekten herhangi bir can kaybı yaşanmaması büyük bir mucize” dedi ve konuyu Meclis gündemine taşıdı.

“TEİAŞ KAZI YAPIYORDU” İDDİASI

Kuşadası-Söke karayolunda meydana gelen çökmede, o sırada yoldan herhangi bir aracın geçmemiş olması olası bir facia yaşanmasının da önüne geçti. İddialara göre çökme olayı; bölgede Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) yaptığı kazı nedeniyle meydana geldi. TEİAŞ tarafından trafo yerleştirmek amacıyla yapılan kazı çalışması sırasında bu işlem yol dolgusuna verdi ve dolgunun stabilitesi bozuldu. Uzmanlar, yolun projelendirme ve yapımı esnasında ortaya çıkan mühendislik ve yapım hataları bulunduğunu da belirtirken; çökmenin, standart dışı dolgu malzemesi kullanımı, yol dolgusunun yetersiz sıkıştırılması, drenaj eksiklikleri, gerekli zemin etütleri yapılmadan yanlış proje tasarımı yapılması ve yolu yapan şirketin karayollarınca yeterli ve etkili şekilde denetlenmemesi sonucu ortaya çıktığını ifade etti.

KARAYOLLARI SADECE DELİNATÖR KOYARAK ÖNLEM ALMIŞ

Meydana gelen çökme olayını Meclis gündemine getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, “Bu yolu kullanan vatandaşlar, yolun çökmeden önce adeta çökme sinyallerini verdiğini, ancak karayolları ekiplerinin çökmenin gerçekleştiği bölümde çökme olmadan birkaç gün önce sadece delinatörlarla işaretleme yaptıklarını belirtiyorlar” dedi. Karasu, “Yani, yolun bu hale geleceği belli olmasına rağmen karayolları sadece delinatör koyarak önlem almış. Gerçekten herhangi bir can kaybı yaşanmaması büyük bir mucize. Aynı zamanda en büyük tesellimiz. Yolun aynı bölümünde daha önceki yıllarda benzer çökmelerin yaşandığını yine vatandaşlarımız belirtiliyor” dedi.

YİNE MİLLETE ÖDETİYORLAR

“Aslında yolu yapan firma tarafından yıllarca yapım garantisi altında olması gereken yollarda, bu tür çökmeler oluştuğunda yolu yapan firmaya herhangi bir yaptırım uygulanmadan sadece hasar gören bölüm için yeniden ihale yapılarak başka bir firmaya tekrar kamu bütçesinden ödeme yapılıyor ve yol onarılıyor. Yani milletten toplanan vergilerle duble yol yapmakla övünen bu iktidar, yapmadığı denetimlerin bedelini de yine maalesef vatandaşa ödetiyor” ifadelerini kullandı. İktidarın davet usulüyle adrese teslim yaptığı ihalelerde işleri alan yandaş şirketlerin gerekli mühendislik ve yapım standartlarına uymadan sadece kar etme hedefi ile çalışma yaptığını vurgulayan Karasu, Ulaştırma Bakanı’na özetle şu soruları sordu:

“Belirtilen yol hangi firmaya ve ne kadar ihale bedeli karşılığında ihale edilmiştir? Yolun hizmete girmesinden, önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde kronolojik olarak gösterilmek üzere kaç defa çökme olayı meydana gelmiştir? Yolun TEİAŞ tarafından trafo yerleştirmek amacıyla yapılan kazı çalışması sırasında çöktüğü iddiası doğru mudur? Doğru ise TEİAŞ, Karayolları’ndan izin almış mıdır? Yolun yapımı esnasında ortaya çıkan mühendislik ve yapım hataları bulunduğu iddiası doğru mudur? Yol çökmeden önce sadece delinatör işaretlemesi ile sürücülerin uyarıldığı iddiası doğru mudur? Can ve mal güvenliği ile sürüş emniyeti için başka hangi önlem alınmıştır? Çökmenin standart dışı dolgu malzemesi kullanımı, yol dolgusunun yetersiz sıkıştırılması, drenaj eksiklikleri, gibi nedenlerden oluştuğuna dair bulgular var mıdır? Yolun çökmesiyle ilgili olarak sorumlu kişi ya da kişilerle ilgili herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır, herhangi bir rapor hazırlanmış mıdır? Yapılan yolun yeniden çökmesini önlenmek amacıyla alınacak tedbirler nelerdir? Benzer durumların yaşanmaması için bundan sonra yapılacak alınacak önlemler ve yolların kalitesinin artırılması adına herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Var ise içeriği nedir?”