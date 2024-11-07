Balık türleri kupes ile sardalya Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi tarafından gıda amaçlı kullanım kapsamında tescillendi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesndeki Su Ürünleri Tescil Komitesi iki balık türünü gıda amaçlı kullanım kapsamında tescilledi.

Söz konusu komite kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)'nün başvurusuyla, morfolojik özellikleri, biyolojik, genetik ve diğer özellikleri belirlenen Kupes (Boops boops) ve Sardalya (Akdeniz) Balığı (Sardina pilchardus) gıda amaçlı tescili istendi.

18 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmeliğe" dayanak oluşturulan tescil talep, Su Ürünleri Tescil Komitesi tarafından 2024 yılı olağan toplantısında kararlaştırıldı.

Tescile konu olan balıkların özelliklerine ve komite kararının detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz