Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küçükbaş hayvancılık için 3 milyar 888 milyon 395 bin TL’lik destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küçükbaş hayvancılık sektörüne yönelik önemli bir destek ödemesinin gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emeğe değer, üreticimize destek. 3 milyar 888 milyon 395 bin TL küçükbaş hayvancılık destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

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Küçükbaş hayvancılıkta kuzu/oğlak desteği ödemelerinde TC ve Vergi Kimlik Numarasının son rakamı 0, 2 ve 4 olan üretici çiftçilerin ödemelerinin 30 Mayıs'ta hesaplarında olacağı öğrenildi.