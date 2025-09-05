Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Umuttepe Kampüsü’nde projelendirdiği cami ve otopark projesinde inşaat çalışmaları hızla ilerliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Umuttepe Kampüsü’nde projelendirdiği cami ve otopark inşasında ilerleme seviyesi her geçen gün artıyor. İlk temel imalatının tamamlandığı projede ilerleme oranı yüzde 20’ye ulaştı.

20 BİN METREKARE ALANA KURULDU Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Umuttepe Kampüsü’nde yer alan cami ve otopark projesinde inşaat çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. Toplam 20 bin metrekare alan üzerine inşa edilen proje; 3 bin kapalı, 2 bin açık olmak üzere toplam 5 bin kişilik ibadet kapasitesine sahip olacak. İlk temel imalatının tamamlandığı projede ilerleme oranı yüzde 20 seviyesine geldi.

6 KATTAN OLUŞUYOR Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projeyi yarıda bırakarak sözleşmeye aykırı hareket eden MST Üstyapı A.Ş.’ye 1 milyon 247 bin 220 TL ceza kesmiş, ikmal ihalesinde en düşük teklifi vererek ihaleyi kazanan Milenyum İnşaat ile 479 milyon TL bedelle yeni sözleşme imzalamıştı. Betonarme yapı olarak tasarlanan cami; 3 bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşuyor.

CAMİNİN ALTINDA 477 ARAÇLIK OTOPARK Cami ve otopark projesi kapsamında 374 araç kapasiteli kapalı otopark ve 103 araç kapasiteli açık otopark olmak üzere toplam 477 araçlık otopark inşa edilecek. Ayrıca engelli vatandaşlar için 15 kapalı ve 4 açık otopark yeri ayrıldı. Bodrum katta 4 bin 600 metrekarelik alanda yemekhane, tuvalet, çalışma ofisi ve kitap kafe gibi sosyal mekânlar yer alırken, zemin katta ise şadırvan bulunacak.