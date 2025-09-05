Bursa Gemlik Belediyesi’nin, gençlerin yaz tatilini verimli değerlendirmeleri ve sosyal-kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Gençlik Kampı sona erdi.BURSA (İGFA) - Geleneksel hale gelen kamp bu yıl da yoğun ilgi gördü. Karacaali’nin temiz havası ve masmavi denizinde gerçekleştirilen kampa üç ayrı grup halinde, 14-19 yaş arası 200 genç katıldı.

GENÇLER İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Kamp boyunca ulaşım, güvenlik, konaklama, beslenme ve diğer tüm ihtiyaçlar Gemlik Belediyesi tarafından karşılandı. Gençler yüzme, dalış, zumba gibi sportif faaliyetlere katıldı. Ayrıca kültürel ve sanatsal etkinliklerle hem eğlendiler hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal yönlerini geliştirdiler.

BAŞKAN DEVİREN GENÇLERLE BULUŞTU

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de sık sık kampı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Onlarla sohbet eden ve kamp hakkındaki görüşlerini dinleyen Başkan Deviren, programla ilgili şunları söyledi: “Gençlik kampımızda gençlerimizle buluştuk, fikirlerini dinledik ve keyifli sohbetler gerçekleştirdik. Gençlerimizin samimiyeti, enerjisi ve bakış açıları bizlere her zaman ilham veriyor. Sizler bizlerin umut ışığısınız, her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Z kuşağına, yani sizlere sonsuz güvenim var.”