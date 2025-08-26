Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKEM ekipleri, 18–24 Ağustos tarihleri arasında 179 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), yaz sezonunda sahillerde yürüttüğü hayat nöbetine hız kesmeden devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ekipler, 18–24 Ağustos tarihleri arasında 179 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtararak hayata bağladı.

KOSKEM’in görev yaptığı 10 sahil bölgesinde gerçekleşen müdahaleler, ekiplerin hızlı ve profesyonel refleksleriyle dikkat çekti. Cebeci’de 74, Kumcağız’da 50, Kerpe’de 11, Darıca’da 7, Kovanağzı’nda 6, Miço’da 3, Sarısu’da 4, Seyrek’te 9, Bağırganlı’da 10 ve Bayramoğlu’nda 5 kişi, ekiplerin başarılı operasyonlarıyla güvenli alana alındı.

Sadece kurtarma değil, sağlık hizmetlerinde de aktif rol üstlenen KOSKEM ambulans birimleri, sahil bölgelerinde 21 vatandaşa acil müdahalede bulundu. Ekipler, boğulma vakalarının yanı sıra tüm acil sağlık durumlarında kesintisiz hizmet sunuyor.

2025 yaz sezonu boyunca toplam kurtarılan kişi sayısı 1.671’e ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, can güvenliği için ekipman yatırımlarını artırırken, sahil ekiplerinin eğitimlerine özel önem veriyor. Özellikle Cebeci, Kumcağız, Kerpe ve Darıca gibi yoğun noktalarda görev yapan ekipler, vatandaşların güvenliği için 7/24 sahada.