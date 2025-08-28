Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Darülmülk Arkeolojik Kazıları Toplantısı”na katıldı.KONYA (İGFA) - Konya’nın kültürel mirasına ve turizm potansiyeline katkı sunmak için titizlikle çalıştıklarını belirten Başkan Altay, “Bu sadece Konyalılara ait bir miras değil. Tüm insanlığın mirasını hep birlikte ortaya çıkarıyoruz. Bu sürece destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Konya Darülmülk Arkeolojik Kazıları Toplantısı”na katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Altay, Konya’da birçok kıymetli eserin bulunduğunu vurgulayarak, bu eserleri Sur İçi’nden başlayarak ortaya çıkarmaya ve mümkün olanları yeniden inşa etmeye çalıştıklarını söyledi.

Konya’ya gelenlerin 12. yüzyılı ve 13. yüzyılı hissetmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Altay, şehrin kültürel mirasına ve turizm potansiyeline katkı sunmak için titizlikle çalıştıklarını ifade etti.

“BİZ SÜRECE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çeşitli kazı alanlarını desteklediklerini kaydeden Başkan Altay, “En son Lystra ile başladık, Savatra’da çalışmalar yapıyoruz. Çatalhöyük Karşılama Merkezi, Çatalhöyük ile ilgili farkındalığı önemli ölçüde arttırdı. Aslında amacımız Selçuklu Dönemi’ni ortaya çıkarmak. Bugünlerde 1071’in yıl dönümündeyiz. Malazgirt Zaferi’nden sonra bu topraklara geldiysek öncesinin de sonrasının da sahibi biziz. Bu aslında bir güç iddiasıdır. Hem Roma döneminde hem Hitit döneminde, hatta milattan öncesine ait bulguların çıkması bizim kültürel zenginliğimizin bir parçası. Bütün bu çıkanları eğer bütüncül bir paylaşımla anlatmıyorsanız biraz akamete uğruyor. Marifet, iltifata tabi. Dolayısıyla bu toplantı o açıdan çok önemli. Burada insanları görmekten büyük bir mutluluk duydum. Hepinizin bunda çok büyük bir emeği var. Belki biz bunun sadece finansal kısmını destekliyoruz, emek sahada sizin ama bunu hep birlikte bilimsel literatüre kazandırmamız gerekiyor. Konya’ya gelen, özellikle Hz. Mevlana’yı ziyaret için gelen 3 milyona yakın insanın, Konya sokaklarında dolaşırken o tarihi katmanları görebilecekleri bir şehir oluşturmak gerekiyor. Umuyorum ki bunu başarabiliriz. Biz bu sürece destek olmaya devam edeceğiz. Desteğinizden ve katkılarınızdan dolayı aslında insanlık adına teşekkür ediyoruz. Çünkü bu sadece Konyalılara ait bir miras değil. Tüm insanlığın mirasını hep birlikte ortaya çıkarıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra da hem mevcut yaptıklarınıza hem de bundan sonra yeni çıkacak işlere destek olmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim.” dedi.

Toplantı kapsamında; kazı başkanlarının yürüttükleri çalışmalar, elde edilen bulgular, karşılaşılan ihtiyaçlar ve gelecek dönem planlamaları ele alındı. Ayrıca kazıların Konya’nın kültürel mirasına ve turizm potansiyeline katkıları tartışıldı.