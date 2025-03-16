AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yatılı olarak eğitim alan uluslararası öğrencilerle birlikte sahur yaptı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayı dolayısıyla öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve bu heyecana ortak olmak amacıyla Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ve Başkan Altay, okulda yatılı eğitim alan öğrencilerle sahur yaptı.

Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde farklı ülkelerden öğrencilerin bir arada eğitim aldıklarını belirterek, “Burası gerçekten çok zengin. 60 ülkeden insan burada hayatının bir bölümünü paylaşıyor. Birbirlerinden bir şeyler öğreniyorlar ve daha sonra güzelliğini ömürleri boyunca inşallah bir hatıra olarak yaşayacaklar. Tabii ülkemize ve şehrimize ait pek çok şey öğreniyorsunuz” dedi. Özer, öğrencilerin farklı ülkelerden gelse de ortak değerlerde buluşuyor olmasının çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, öğrencilerin Ramazan ayını tebrik ederek, 60 ülkeden arkadaş edinmek, onlarla iletişim kurmak, bir dostluk oluşturmak çok kıymetli ve önemli olduğunu söyledi.

"Türkçeyi öğrenirken kendi aranızdaki ilişkilere de mutlaka dikkat edin" diyen Başkan Altay, "Arkadaşlıklarınızı, dostluklarınızı geliştirin. Ve memleketinize gittiğinizde güzel ülkemizi ve Konya’mızı unutmayın. Konya çok kadim bir şehir. Dünya üzerinde 10 bin yıldır şehir hayatını devam ettirebilmiş dünyanın ender yerleşim yerlerinden birisindeyiz. Onun için şehrimizi de tanımaya, iletişim kurmaya, Konyalılarla da muhabbet etmeye vakit ayırın diye temenni ediyorum. Bu sahurda bizi misafir ettiğiniz için başta müdürümüze ve sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.