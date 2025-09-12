Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri” dualarla yapılan açılış töreniyle başladı.Konya’nın kadim ticaret kültürünü yaşatmak ve şehir ekonomisine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen etkinlik, bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kapu Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından; Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Büyük Birlik Partisi Konya İl Başkanı Seyit Özcan, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Müftüsü Ali Öge, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Ali İmran Arıtan, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, esnaflar ve davetlilerin katılımıyla Tarihi Bedesten içerisinde Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

KARABACAK BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Açılışta konuşan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, tarihi Bedesten’in yüzyıllardır ticaretin kalbi olduğunu anımsatarak, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza bugüne kadar esnaf ve sanatkarlarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

“KADİM ŞEHRİN KADİM KÜLTÜRÜ BEDESTEN'DE DEVAM EDİYOR”

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, “Kadim şehrin kadim kültürü Bedesten'de tekrar devam ediyor. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak hayırlı kazançlar nasip etsin” ifadelerini kullandı.

“KONYA’DA TİCARETİN CANLANMASI ADINA BAŞLATTIĞIMIZ GELENEK BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılışta yaptığı konuşmada, “Etkinliklerimiz, gösterilerimiz ve esnafımızın yaptığı indirimlerle Bedesten Alışveriş Günleri’ni cazip hale getirdik. Sadece Konyalıları değil, çevre illerden vatandaşlarımızı da bu kültürel ve ticari buluşmaya davet ediyoruz” dedi.

Altay, Bedesten’in ahilik geleneğinin doğduğu sokaklar olduğunu vurgulayarak, “Bu gelenek esnafımız tarafından yaşatılıyor. Biz de belediye olarak ticaretin canlanması adına katkı sunuyoruz. Türbeönü ve Suriçi Çarşıları ile birlikte bu bölge ticaretin merkezi haline geliyor” ifadelerini kullandı.

3 GÜN BOYUNCA DOLU DOLU ETKİNLİKLER

14 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri kapsamında; temsili kıyafetlerle tarihi canlandırmalar, Mehteran Topluluğu konserleri, geleneksel el sanatları, sokak sanatçılarının icra edeceği konserler, antika sergi ve mezatlar, çocuk etkinlikleri ve çeşitli atölye çalışmaları düzenlenecek.

4. Tarihi Bedesten Alıveriş Günleri, Bedesten’de ve Türbeönü Çarşıları’nda 10.00 - 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.