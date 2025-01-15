Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumlararasındaki dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen Kurumlar Arası Satranç Turnuvası, yoğun ilgi ve çekişmeli müsabakalara sahne oldu. 26 takım ve 120 katılımcının yer aldığı turnuva, satranç severlere heyecan dolu anlar yaşattı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Satranç Turnuvası tamamlandı. Kurumlararası dostluğu pekiştirmek ve sportif rekabeti artırmak amacıyla Konya Satranç İl Temsilciliği Turnuva Salonu’nda düzenlenen satranç turnuvası büyük çekişmenin yaşandığı heyecanlı müsabakalara sahne oldu.

Finalde Selçuk Tıp - Genç Doktorlar takımı birincilik kürsüsüne çıkarken, ikinci sırayı Konya Milli Eğitim Müdürlüğü, üçüncülüğü Konya Barosu Satranç Takımı, dördüncülük ise Özel Yaka Yöntem Koleji'nin oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Turnuva, strateji ve zekânın buluştuğu unutulmaz bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti.