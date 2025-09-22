Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali görkemli bir açılışla başladı.KONYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali’nin 22’ncisi Mevlana Meydanı’nda, “99 Neyzen ve 99 Semazen” programı ile başladı. 30 Eylül’e kadar sürecek festival kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından mistik müzik sanatçıları Konya’da bir araya gelecek.

Mevlana Meydanı’nda mistik bir atmosfer eşliğinde gerçekleşen festivalin açılış etkinliğinde 99 neyzen, Mevlevi geleneğinin en önemli enstrümanlarından biri olan neyle dinleyicilere ruhani bir dinleti sundu. Ardından 99 semazen, ilahiler eşliğinde sema ayin-i şerifi icra ederek izleyicilere unutulmaz bir manevi deneyim yaşattı. Yüzlerce Konyalı ve şehir dışından gelen sanatseverler, programı büyük bir ilgiyle takip etti.

Programı; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan da takip etti.

30 Eylül’e kadar sürecek 22. Uluslararası Mistik Müzik Festivali boyunca dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sanatçılar verecekleri konserlerle Konyalılarla buluşacak. Mevlana Kültür Merkezi’ndeki konserler her akşam saat 20.30’da başlayacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta söyleşilerin düzenleneceği festival kapsamında Kültürpark Amfi’de de ilahiler ve Türk Tasavvuf Musikisinin seçkin eserleri seslendirilecek.

Etkinlikler kapsamında Taş Bina Tanıtım Merkezi’nde İki Şehir Üç Peygamber Sergisi, Meydan Evleri’nde Sanat, Hat ve Ebru Sergisi, Depo No:4’te Ayna-Anadolu Göğünün İpek Mahyası Sergisi, Tantavi Kültür Sanat Merkezi’nde Adil-i Mutlak Sergisi (Klasik İslam Sanatları), Mevlana Kültür Merkezi’nde Konya Gravürleri Sergisi, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde de Belleğin İzi: Neolitik Kent Çatalhöyük Sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Dünyanın önde gelen festivallerinden olan Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali için detaylı bilgilere “mistikmuzikfestivali.com.tr” adresinden ulaşılabiliyor.