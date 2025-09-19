19 Eylül Gaziler Günü, Konya’da düzenlenen anlamlı etkinliklerle kutlandı.KONYA (İGFA) - Konya protokolü, günün ilk programında Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Ardından Konya Askeri Şehitliği ziyaret edilerek şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı, dualar edildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, EDOK Eğitim Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban ve askeri-mülki erkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi’ni ziyaret ederek gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Gaziler Günü kapsamında Konya’da yaşayan gazileri evlerinde ziyaret etti. Kıbrıs Gazisi Naim Yeloğlu ve terörle mücadele gazisi Dursun Büyükodabaşı ile aileleri bu özel günde yalnız bırakılmadı.

Gazi Yeloğlu, gazilik makamının kendisi için bir takdir olduğunu belirterek, belediyenin sunduğu hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gazi Büyükodabaşı ise “Gazilik benim için büyük bir onur. Konya’da olmaktan mutluyum, belediyemiz her zaman yanımızda” dedi.

BAŞKAN ALTAY: “GAZİLERİMİZİN GÜNÜNÜ TEBRİK EDİYORUM”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz milletimizin ebedî kahramanlarıdır. Vatan ve bayrak sevgisinin yaşayan sembolleridir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kutsal mirasına sahip çıkmak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluklarımız arasında” diyerek tüm gazilerin Gaziler Günü’nü tebrik etti.

KONYA BÜYÜKŞEHİR GAZİLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR

31 ilçede gazileri ve şehit yakınlarını düzenli olarak ziyaretlerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi Gaziler Günü dolayısıyla Kıbrıs Gazisi Naim Yeloğlu ve terörle mücadelede gazisi Dursun Büyükodabaşı ile ailelerini evlerinde ziyaret ederek, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmadı.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN YAPTIĞI HİZMETLERDEN ÇOK MEMNUNUZ”

Ziyarette duygularını paylaşan Gazi Yeloğlu, gazilik makamının Allah’ın kendisine bir takdiri olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını söyledi.

Aslen Kayserili olan ve Konya’da yaşayan terörle mücadele gazisi Dursun Büyükodabaşı da “Büyükşehir Belediyemiz ziyaretlerimize geliyor, her türlü sorunlarımızla ilgileniliyor. Konya’da olmaktan mutluyum. Gazilik benim için büyük bir onur” dedi.

DERNEK BAŞKANLARI KONYA BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye Muharip Gazileri Derneği Konya Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Mustafa Buğur, Konya’da şehit aileleri ve gazilerle ilgili çok şeyler yapıldığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nin gazilerle yakından ilgilenerek tüm ihtiyaçlarını karşılamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye Harp Malülü Gazileri, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege de “Terörsüz Türkiye sürecinin bu aşamaya gelmesinin en büyük mimarları şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Onların sayesinde bölücü terör örgütü silahlarını bırakmak zorunda kalmıştır. Onların sayesinde milletimiz huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamıştır, onların sayesinde bayrağımız inmemiştir, ezanımız dinmemiştir, vatanımız bölünmemiştir” diye konuştu.