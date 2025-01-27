Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Mahallesi’nde 4 katlı bina çökmeden önce durumu fark ederek tüm dairelerin kapılarını çalıp insanları dışarı çıkaran ve çok sayıda insanın hayatta kalmasını sağlayan Ali El Hüseyin’le buluştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Mahallesi’nde 4 katlı bina çökmeden önce durumu fark ederek tüm dairelerin kapılarını çalan ve insanların dışarı çıkmasını sağlayan Ali El Hüseyin (20) ile ağabeyi Muhammed El Hüseyin’i ağırladı.

Çöken Taşoluk Apartmanı’nın altındaki iş yerinde çalışan ve izinli olduğu gün yine iş yerine gelen Ali El Hüseyin, fayansların patladığını fark ederek ani bir kararla akrabalarının bulunduğu apartmana çıkarak tüm kapıları yumrukladığını ve insanların dışarı çıkmasını sağladığını ifade etti.

Ali El Hüseyin, “Bana girme dedikleri halde ben binaya girdim ve insanları uyardım. Siz Türkiye olarak bize evinizi açtınız. Bize her zaman iyi davrandınız. Benim yaptığı hiçbir şey değil. Biz kardeşiz” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, birçok insanın kurtulmasına vesile olan Ali El Hüseyin’e cesareti dolayısıyla teşekkür ederek, “Yaptığın büyük kahramanlık. Çok teşekkür ediyoruz. Allah senden razı olsun. Allah bir daha böyle acılar, kederler göstermesin” ifadelerini kullandı.

“CESARETİMİ TOPLADIM ÇIKTIM”

Ziyaret sonrası yaşadığı olayı anlatan Ali El Hüseyin, mümkün olduğunca herkese yardımcı olmaya çalıştığını belirtti.

”İnerken de yaşlı insanlara yardım ettim. Ayakkabısını elimle giydirdiğim var. Allah’a şükür herkese yardım etmeye çalıştım" diyen Ali El Hüseyin, "Ölenlere Allah rahmet eylesin, onlara da çok üzüldük. Keşke bizimle çıksaydı mutlu olurduk. Apartmanda Türk de var Suriyeli de vardı. Ben onların elinde büyüdüm. Onları da çok seviyorum, herkes de beni sever. Çıkmak zorundayım dedim, cesaretimi topladım çıktım. İçimden dedim ki ’belki çıkacağım inemeyeceğim, ama kesinlikle yardımcı olacağım.’ Allah’a şükürler olsun cesaretimi toplayıp çıktım” diye konuştu.

Hayatını kaybeden iki kişi için üzgün olduğunu aktaran Ali El Hüseyin, “Türkiye bize kapılarını açtı. Kimse bize açmadan önce Türkiye bizi kabul etti. Yaptığım şey onlar için çok az. Daha fazla iyilik yapmayı isterim. Ben binadan çıkarken bina yıkıldı, ben de düştüm, nefesim kesildi. O anda yardıma kardeşlerimiz geldi. İki Türk kardeşim bizi arabaya bindirdi Allah’a şükürler olsun” diye konuştu.