Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Konya Bilim Festivali, ziyaretçilerini 25 Ağustos'a kadar bol aktiviteli etkinliklerle ağırlıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin en büyük bilim festivali olma özelliği taşıyan Konya Bilim Festivali’nin 10’uncusunun Konya Bilim Merkezi’nde kapılarını açtığını söyledi.

Başkan Altay, “Konya’mızın bilimle anılması, çocuklarımızın bilim insanlarını rol model alması, gençlerimizin teknolojiye yönelmesi bizim en büyük hayalimiz. Yüzlerce bilimsel etkinlik, atölye çalışması, Solo Türk ve drone gösterileri, yarışmalar, simülatörlerle zenginleştirdiğimiz Konya Bilim Festivalimiz, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimin heyecan verici dünyasıyla buluşturuyor. Gençlerimiz festivalde millî savunma sanayimizi ve bilim-teknoloji kuruluşlarımızı yakından tanımış oluyor. Konya’dan ve Konya dışından tüm bilim tutkunlarını 25 Ağustos’a kadar sürecek BilimFest’e bekliyoruz” diye konuştu.

“BİLİMİ DOYA DOYA YAŞIYORUZ”

Etkinliğe katılan vatandaşlar, çocuklar için çok eğlenceli ve faydalı bir festival gerçekleştirildiğini belirterek, bilimi doya doya yaşadıklarını söyledi. Etkinliğin küçük misafirleri de deneyler yaptıklarını, etkinliklere katıldıklarını paylaşarak, bilgi dolu ve eğlenceli vakit geçirdiklerini kaydetti.

BilimFest için şehir dışından gelen ziyaretçiler de Konya Bilim Festivali’ni yıllardır takip ettiklerini ve çok beğendiklerini ifade etti.

SOLO TÜRK NEFES KESTİ

Konya Bilim Festivali kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Solo Türk'ün yaptığı muhteşem hava gösterisi nefesleri kesti. Solo Türk bu akşam da 18.30’da BilimFest’e özel bir gösteri uçuşu daha yapacak.

Bu yılki teması “Hayal Et, Geleceği Birlikte Yazalım; Bilimle Keşfet” olarak belirlenen BilimFest’te 200’ün üzerinde bilimsel etkinlik ve atölye çalışması, bilim gösterileri, yarışmalar ve simülatörlerin yer aldığı zengin içerikler bilim tutkunlarıyla buluşacak.

DİJİTAL DENEYİM ALANI VE IŞIK SERGİSİ

BilimFest’te bu yıl ilk kez kurulan Dijital Deneyim Alanı ile "Zerreden Evrene: İnce Ayarlı Evren!" teması ile İmmersive (sürükleyici) gösterim yapılıyor. Yine, yeni alanlardan birisi olan “Işık Sergisi” kapsamında geceleri ışık, sahne ve drone gösterileri festivale renk katıyor.

BilimFest’te iş dünyasının önemli temsilcilerinden oluşan ulusal ve uluslararası paydaşlar ile TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve BAYKAR gibi Türkiye'nin önemli millî savunma sanayi ve bilim-teknoloji kuruluşları yer alıyor. Ayrıca Milli Savunma Araçları, İnsansız Hava Araçları gibi Milli Teknoloji Hamlesi ürünler meraklılarıyla buluşuyor.