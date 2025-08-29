Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik faaliyetleri arasında yer alan Bilgehanelerde 7 haftalık yaz dönemi, öğrenciler için unutulmaz anılarla tamamlandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehanelerde 7 haftalık yaz dönemi heyecanı tamamlandı. Bilgehaneler, 2025 yazında da binlerce öğrenciye hem akademik hem de sosyal yönden katkı sunarak gençlerin gelişiminde önemli bir rol üstlendi.

Yaz boyunca 9 bin 745 öğrenci, Bilgehanelerde düzenlenen eğitim ve etkinliklerde bir araya geldi.

Öğrenciler, Beyşehir ve Taşkent kamplarında doğayla iç içe keyifli zamanlar geçirirken; yaz bitmeden Kur’ân-ı Kerim okumaya başlamanın mutluluğunu da yaşadı.

Sınav hazırlığını sürdüren 8. Sınıf öğrencileri ise LGS’ye yönelik deneme sınavlarıyla ön hazırlığını tazeledi. Ayrıca öğrenciler, yazın sıcak günlerinde havuz keyfi yaparak serinledi.

Okuma alışkanlığını desteklemek amacıyla Endülüs Okuma Projesi ile birlikte yürütülen Bilgelik Yolu Okuma Projesi kapsamında öğrencilerin hayal dünyası renklendi. Liseye geçiş sürecinde ise öğrencilere tercih döneminde rehberlik hizmeti verildi.

Öğrenciler, Çumra Apa Spor Konya Kamp Alanı’nda “Macera Parkuru”nun heyecanını yaşarken; sahada dostluk ve oyunun tadına da vardı.