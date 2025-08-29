Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, cuma namazı sonrası, mahalle ziyaretlerini sürdürerek vatandaş ve esnafla bir araya geldi. Başkan Aydın, “Bir mahallenin sorununa çözüm bulmak ya da bir vatandaşımızın sıkıntısını gidermek, bizler için en büyük mutluluk” dedi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle ve esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. İlçenin farklı bölgelerini tek tek gezen Başkan Aydın, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlemek için bu kez Tayakadın, Hacı İlyas ve Sakarya mahallelerinde vatandaş ve esnafla buluştu.

Başkan Erkan Aydın, Tayakadın Mahallesi’ndeki Bedir Camii’nde, cuma namazının ardından, vatandaşla sohbet ederek ikramda bulundu. Daha sonra Hacı İlyas Mahalle Muhtarı Gökhan Duran ve Sakarya Mahalle Muhtarı Nusret Aydın ile bir araya gelen Başkan Aydın, mahalle sakinlerinin ve esnafın da sorunlarını yerinde dinledi.

Vatandaşlarla birebir iletişimin önemine dikkat çeken Başkan Aydın, şunları söyledi: “Mahallelerimizin nabzını tutmak, hemşehrilerimizle bir arada olmak ve taleplerine kulak vermek bizim öncelikli görevimiz. Kentin gerçek yöneticileri, o kentin sakinleridir. Bulduğumuz her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelmeye ve onların yanında olmaya özen gösteriyoruz. Biz ortak akılla hareket ediyoruz. Tek derdimiz var; Osmangazi’de ve Bursa’da yaşayan insanlarımızın refahını yükseltmek. Bunun için mücadele ediyoruz. Vatandaşımızın ve esnafımızın sorunları hızlı çözülsün ki mutlu olsunlar.”

Esnaf ziyaretlerinin önemine de değinen Başkan Aydın, “Bir mahallenin sorununa çözüm bulmak ya da bir vatandaşımızın sıkıntısını gidermek, bizler için en büyük mutluluk” dedi.

Mahalle muhtarları Gökhan Duran ve Nusret Aydın ise, Başkan Erkan Aydın’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.