Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gazze’deki soykırımın ikinci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz” diyerek 7 Ekim’de düzenlenecek yürüyüşe tüm Konyalıları davet etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsrail’in Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü katliamların ikinci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Altay, mesajında Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, “Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Gazze’de, hak davaları uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah’tan rahmet; yaralılara acil şifa diliyorum. Rabbim tez zamanda Gazze’yi, Filistin’i, Kudüs’ü özgürlüğüne kavuştursun diye dua ediyorum.” dedi.

Başkan Altay’ın mesajı şöyle:

“Tam 730 gündür, insanlık tarihinin gördüğü en karanlık, en utanç verici zulüm tüm dünyanın şahitliğinde Gazze’de yaşanıyor.

Terör devleti İsrail, uzun yıllardır sürdürdüğü zulmünü tam 2 yıldır kadın-çocuk demeden, yaşlı-genç ayırt etmeden bir soykırıma dönüştürdü. Hastaneleri vurdu, okulları hedef aldı, ibadethaneleri yok etti.

Tüm dünyadan gelecek yardım faaliyetlerini engelleyerek insanları açlığa mahkûm etmeye ve sivilleri acımasızca öldürmeye; Filistin halkını sadece öz benliğiyle değil; tarihiyle, kültürüyle de topyekûn yok etmeye devam ediyorlar.

Minicik ellerin soğukluğu, kimsesiz çocukların gözyaşları bu kıyıma dur diyemiyor. Çünkü vicdanını kaybetmiş bir düzen bu canavarlığa ses çıkarmayıp bu vahşete ortak oluyor.

Çaresizliğe karşı umut olma adına çıkan SUMUD Filosu’na yapılan çirkinlikler ise bir kez daha bu zulmün karşısında tüm dünyanın birlik olması gerektiğini ispatladı.

Ülkemiz, en başından beri bu vahşetin karşısında dimdik duran tek ülke oldu. Sadece sesimizi çıkarmakla kalmayıp her alanda somut adımlar attık.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir kez daha mazlum Filistinlilerin sesi oldu, “Dünya 5’ten büyüktür.” Diyerek adeta dünya çapında bir vicdan intifadası ilan etti. Bu ses; zalimin karşısında susmayan, adalet bekleyen mazlumların arkasında duran bir milletin sesi oldu.

Biliyoruz ki adalet mutlaka tecelli edecek, başta katil Netanyahu olmak üzere soykırım yapan ve zalimin yanında duran herkes mutlaka cezasını bulacaktır.

Bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlumun yanında, zalimin karşısında durmaya devam edeceğiz.

Ben bu vesileyle, 7 Ekim Salı akşamı saat 20.30’da Kılıçaslan Meydanı’ndan Mevlana Meydanı’na kadar yapacağımız yürüyüşe tüm hemşehrilerimi davet ediyorum.

Gazze’de, hak davaları uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah’tan rahmet; yaralılara acil şifa diliyorum.

Rabbim tez zamanda Gazze’yi, Filistin’i, Kudüs’ü özgürlüğüne kavuştursun diye dua ediyorum.”