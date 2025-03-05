Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Atmosfer Bosna Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek üniversiteli gençlerle iftar yaptıKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek Ramazan ayı vesilesiyle üniversite öğrencileriyle iftar programında buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Bosna Hersek Mahallesi’nde üniversite öğrencileri için hizmet veren Atmosfer Bosna Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Altay, daha sonra burada gençlerle iftar yaptı. Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programında gençlerle sohbet eden Başkan Altay, onların görüş ve taleplerini dinledi.

“GENÇLERİMİZLE AYNI SOFRAYI PAYLAŞMAK BÜYÜK MUTLULUK”

Ramazan’ın maneviyatını Konya’nın her köşesinde birlik ve beraberlik içinde yaşadıklarını kaydeden Başkan Altay, “Atmosfer Bosna Gençlik Merkezimizde üniversiteli gençlerimizle iftar sofrasında buluştuk. Onlarla aynı sofrayı paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk. Gençlerimizin yaptıkları çalışmaları yakından takip ediyor, takdirle karşılıyorum. Büyük Türkiye’nin güçlü yarınlarını sevgili gençlerimizle birlikte inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İftar programına katılan gençler de Başkan Altay’a kendileriyle bir araya geldiği ve gençlik merkezine verdiği destekler için teşekkür etti.

Başkan Altay daha sonra Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ile birlikte İbrahim Hakkı Konyalı Camii’nde Konyalılarla bir araya geldi.