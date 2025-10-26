Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Lise Medeniyet Akademisi öğrencileri tarafından kurulan “LİMAN Gönüllüleri Platformu” tanıtım programında gençlerle buluştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) öğrencileri tarafından kurulan “LİMAN Gönüllüleri Platformu” tanıtım programına katıldı. Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen programda LİMAN gönüllüsü gençler, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra, yapılan faaliyetlerin anlatıldığı video izlendi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilme ve irfana yatırım yapmanın öneminde dikkat çekerek, “Ne kadar güçlü olursanız olun, zaman sizi unutturuyor zaten. Ne kadar kudretli olursanız olun unutuluyorsunuz. Ama kimler unutulmuyor? Fikir üretenler unutulmuyor. Kimse Hz. Mevlana’nın mezarını arama zahmetinde bulunmadı, çünkü o hep baş tacıydı. Kimse Sadreddin Konevi Hazretleri’nin türbesini arama zahmetinde bulunmadı, çünkü o baş tacıydı. Onun için güç ve kudret, Allah’ın bahşettiği ilim ve irfanladır. Aslında ilme ve irfana yatırım yapmamızın göstergesi bu tür işler. Yoksa köprüler de yollar da unutuluyor. Bir süre sonra kimin yaptığı bile hatırlanmıyor. Dolayısıyla biz bu konuda öncü ve önder olmaya, özellikle gençlerimizle ilgili meselelerde imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Yoksa işi yapan sizlersiniz. Bir araya gelen, vakit ayıran, koordine olan sizlersiniz” diye konuştu.

Başkan Altay, LİMAN’ın Konya’nın önemli markalarından biri olma yolunda ilerlediğini belirterek, “Eğer içinde insan varsa, gönüllüler varsa, bu işi sahipleniyorlarsa bir başarıya ulaşılıyor. LİMAN da şu anda Konya’nın en önemli markalarından birisi olma yolunda ilerliyor. Aslında fayda kendimize arkadaşlar. İnsanlığa faydalı olmaya çalışırken kendimizi eğitiyoruz ve unutmayalım hepimiz kendi hesabımızı vereceğiz. Yanımızda hiç kimse olmayacak” ifadelerini kullandı.

“HEP BİRLİKTE ÇOK DAHA GÜZEL İŞLERİ YAPMAYA DEVAM EDERİZ”

Günümüzde insanların sosyal medya yüzünden içine kapanık bir hale geldiğini vurgulayan Başkan Altay, “Aynı evde herkesin elinde bir telefon kendi hayatını yaşıyor. Aynı odada kalıyorsunuz, arkadaşınızın nereli olduğundan, anne-babasının ne yaptığından bile iletişiminiz yok. Dolayısıyla dünyanın bizi zorladığı bu zamanda biz bir araya gelip gönüllü hareketi oluşturmaya gayret ediyoruz. İşte Bilgehaneler’imiz, Lise Medeniyet Akademileri’mizin oluşturduğu havuzdan, sizin gibi kıymetli gençlerin oluşturduğu bu yapı inşallah başarıya ulaşacaktır. Önce sizin için önemli bir fırsat oluşturacak. Sizin gibi düşünen, geleceğe dair güzel bir şey yapmak için zamanını harcama cesareti gösteren insanlarla bir araya gelme fırsatınız oluyor. Bence kazanımın en büyüğü bu. Onun için ben bu işi çok kıymetli ve önemli buluyorum. Biz de görevimiz gereği, Rabbim ne kadar nasip eder bilmiyorum ama gençlerimizle bir arada olmaya, gençlerimize fırsatlar sunmaya devam edeceğiz. Yaptığımız işlerden dolayı çok mutluyuz. İşin bereketini görüyoruz. İnşallah bundan sonra da hep birlikte çok daha güzel işleri yapmaya devam ederiz” diye konuştu.