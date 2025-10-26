İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya, Gürcistan, Rusya, Belçika ve Bulgaristan’dan aranan 10 suçlunun Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Yakalanan şüpheliler arasında kasten öldürme, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, yağma ve hürriyeti tahdit gibi suçlardan kırmızı bültenle arananlar bulunuyor.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal seviyede aranan 10 suçlunun Almanya, Gürcistan, Rusya, Belçika ve Bulgaristan’dan yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

Kırmızı bültenle aranan 9 şüphelinin iadesi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suçluları yakalayıp getiriyoruz. Milletimizin huzuru için kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.

Emeği geçenleri tebrik eden Yerlikaya, milletin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceklerinin mesajını yineledi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1982369887440851247

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımına göre, yurt dışına kaçan şüphelilerin izi titizlikle sürüldü. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak operasyonlarda yakalananlar şöyle: