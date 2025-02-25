Konya Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin devriye görevini yerine getirdiği esnada meydana gelen trafik kazasında Polis Memuru Onur Şirin olay yerinde şehit oldu. Kazada iki polis memuru da ağır yaralandı.KONYA (İGFA) -Konya'da tırın, devriye görevindeki ekip aracına çarptığı kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2 polis memuru ağır yaralandı.

Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karatay'ın Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavşağında seyir halinde bir tırın ekip otosuna çarpması sonucu trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Kazada ekip otosunda bulunan bir polis memurunun olay yerinde şehit olduğu, 2 polis memurunun da yaralandığı belirtilen açıklamada, "Olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurlarımızın tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Elim kazada şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, acı haber sonrasında sosyal medya hesabından taziye ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1894437835072999783

Bakan Yerlikaya, aynı ekipte bulunan polis memurları Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır'ın ağır yaralandığı kazada Onur Şirin'in şehadetinden duyduğu derin üzüntüyü ifade ederek, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan kahramanlarımıza da acil şifalar diliyorum. Makamı âli olsun" dedi.