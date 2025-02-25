50. yılında olan ASELSAN’ın 2024 yılı cirosu geçen yıla göre reel olarak yüzde 13 büyüyerek 120 milyar TL’ye ulaştı.ANKARA (iGFA) - ASELSAN, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

İhracatta hem tutar, hem de oransal bazda kuvvetli büyüme sağlayan ASELSAN, 2024 yılı cirosunda Hava Savunma, Radar, Elektronik Harp, Güdüm, Aviyonik, Elektro-Optik, Deniz Sistemleri ve Askeri Haberleşme Sistemlerine yönelik teslimatlar önemli pay oluşturdu.

ASELSAN'dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2023’e göre, FAVÖK marjı yüzde 22’den yüzde 25 seviyesine yükselen ASELSAN’ın net kâr marjı ise yüzde 10’dan yüzde 13’e yükseldi.

ASELSAN, bir önceki yıla göre yüzde 67 oranında artışla 508 Milyon ABD Doları tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Yıl içerisinde 6,5 Milyar ABD Doları tutarında yeni sözleşme imzalayan şirket, bakiye siparişlerini 14 Milyar ABD Dolarına çıkarttı.

Yeni imzalanan ihracat sözleşmeleri ise yüzde 70 artış ile 1 Milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. Söz konusu seviyeler tarihsel zirveler olarak kaydedildi.