Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tarihi Meram Köprüsü yanında bulunan 600 yıllık Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı’nı ihya edecek restorasyon çalışmasını inceledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Meram Köprüsü’nün yanında bulunan Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı’nın restorasyonunu kesintisiz şekilde sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın önemli tarihi yapılarından biri olan Karamanoğlu Mehmet Hamamı’nın sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlayacak ihya projesini yerinde inceleyerek gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

DİJİTAL SU MÜZESİ OLARAK TASARLANACAK

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Altay, Konya’nın en önemli markalarından birisi olan Meram’da önemli çalışmalar yürüttüklerini, Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı restorasyonunu da kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Önce yapıya yük oluşturan betonarme kütlelerin binadan ayrıştırılması ile işleme başladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Sonra etrafındaki drenaj kısımlarını hallettik. Ardından iç kısımdaki tuğlaların ortaya çıkarılmasıyla ilgili çok önemli bir restorasyon çalışması yapıldı. İnşallah bayramdan sonra kurşunlama ve dışarıdaki kumlama işlemi ile birlikte binanın restorasyon işlerini tamamlamış olacağız. İçerisinde bir su müzesi yapmayı arzu ediyoruz. Biliyorsunuz Konya iklim değişikliği sebebiyle kuraklıkla ilgili çok ciddi bir problem yaşıyor. Meram’a ziyarete gelen vatandaşlarımıza suyun kıymetini anlatabileceğimiz dijital bir müzeyi de inşallah buraya kazandırmış olacağız. Restorasyon çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

KARAMANOĞLU MEHMET BEY HAMAMI

Konya Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı, 1424 yılında Karamanoğulları Beyliği döneminde inşa edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi, zaman içinde deforme olan, 652 metrekarelik alana sahip ve toplam 16 mekândan oluşan bu tarihi yapıyı yeniden restore ederek turizme kazandıracak.