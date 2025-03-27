Ramazan ayı teravih programlarının finalini Kadir Gecesinde yapan İnegöl Belediyesi, OSB Camisinde Kuran-ı Kerim’i güzel okuma yarışması Dünya Birincisi Hafız Adem Bilgetay ve Mevlidhan Mustafa Kaya’yı İnegöllülerle buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde vatandaşlar teravih namazını kılıp, Kur’an-ı Kerim tilaveti dinleyerek dualar etti. Mübarek gecede İnegöllüler de tüm camilere akın etti. İnegöl Belediyesi, ramazan ayı teravih programlarının sonuncusunu Kadir Gecesi özel programıyla Organize Sanayi Bölgesi Camiinde gerçekleştirdi.

2022 yılı Kuran-ı Kerim’i güzel okuma yarışması Dünya Birincisi Hafız Adem Bilgetay ile Mevlidhan Mustafa Kaya burada İnegöllülerle buluştu.

İftar sonrası binlerce vatandaş, Kadir Gecesi programı için OSB Camisine akın etti. Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile meclis üyelerinin katılımıyla OSB Camisindeki Kuran-ı Kerim tilavetine katıldı. Yatsı öncesi 2022 yılı Kuran-ı Kerim’i güzel okuma yarışması Dünya Birincisi Hafız Adem Bilgetay, kıratıyla camiyi dolduran vatandaşların gönüllerini mest etti.

Teravih namazı çıkışında İnegöl Belediyesi tarafından cemaate tatlı ikramları yapılırken, Başkan Alper Taban da cami avlusunda vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe halkının kandilini kutlayan Başkan Taban, vatandaşlarla sohbet etti.