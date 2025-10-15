Konya Ticaret Odası’nda (KTO) 69. Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi ve 70. Medikal Ürünlerin İmalatı, Tıbbi ve Kozmetik Ürünlerin Ticareti Meslek Komitesi ile istişare toplantısı yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası (KTO) 2023 yılında başlattığı Meslek Komiteleri ile istişare toplantılarını sürdürüyor.

Sektörlerin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıların sonuncusu 69. Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi ile 70. Medikal Ürünlerin İmalatı, Tıbbi ve Kozmetik Ürünlerin Ticareti Meslek Komitesi ile gerçekleşirildi. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk’ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Erkin Avcı ve İl Sağlık Müdürlüğü Daire Başkan Yardımcısı Yalçın Türker de katıldı.

Toplantıda konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Odası olarak istişareyi temel alan bir yönetim prensibiyle sektörlerin gerçek sorunlarına kulak vererek, çözüm yolları aradıklarını söyledi.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM ADIMLARINI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Sağlık sektörünün insanın zorunlu ihtiyaçları doğrultusunda hizmet veriyor olmasının, sektörü önemli kıldığını söyleyen Başkan Öztürk, “Konya, sağlık ve medikal alanında da ülkemizin öne çıkan şehirlerinden biridir. Bugün ilimizde, gerek kamu gerek özel sektöre ait olmak üzere güçlü bir sağlık hizmet altyapısı bulunmaktadır. Medikal malzeme, laboratuvar ekipmanları, ortopedik ürünler ve tıbbi sarf malzemeleri alanında çok sayıda üretici ve dağıtıcı işletme faaliyet göstermektedir. Kozmetik ve dermokozmetik alanında KOBİ ölçeğinde yenilikçi girişimler artmaktadır. Şehrimizin, sağlık teknolojileri Ar-Ge potansiyeli açısından üniversiteleriyle ve teknokent altyapısıyla da güçlü bir tabanı bulunmaktadır. Bu açıdan Konya, medikal, kimya ve kozmetik ürünlerinde ihracat potansiyelini artırma kabiliyetine sahiptir. Özellikle komitelerimiz öncülüğünde sağlık sektörümüzün attığı yerli ve milli üretim adımlarını kıymetli buluyor, Konya Ticaret Odası olarak bu adımları desteklemeyi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Komiteler adına söz alan 70. Medikal Ürünlerin İmalatı,Tıbbi ve Kozmetik Ürünlerin Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Nuri Koçyiğit de, komite olarak Konya Ticaret Odası bünyesinde sektörlerine ve üyelere katkı sağlamak adına çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından SGK İl Müdürü Erkin Avcı ve İl Sağlık Müdürlüğü Daire Başkan Yardımcısı Yalçın Türker, üyelerin sorunlarını cevaplayarak, görüş ve önerilerini değerledirdi.