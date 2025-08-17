Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, “Tarih ve Kültür Dolu Rotalarda Pedallamak İster Misiniz” mottosuyla düzenlediği bisiklet turlarına katılan bisiklet tutkunları Konya’nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini bisikletle keşfetmek için farklı güzergahlarda bisiklet turları düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın, 680 kilometreyle Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri konumunda olduğunu anımsatarak, en çok bisikletin kullanıldığı şehirde önemli etkinlikleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Bisikletin hem sağlıklı hem de çevreci bir ulaşım aracı olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bisikletin günlük yaşamda daha fazla yer bulmasını arzu ediyoruz. Bu doğrultuda ‘Tarih ve Kültür Dolu Rotalarda Pedallamak İster Misiniz?’ mottosuyla şehrimizin farklı güzergahlarında düzenlediğimiz bisiklet turları bisikletseverleri bu kültürün bir parçası haline getiriyor. Aynı zamanda Konya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini de tanıtmış oluyoruz. Amacımız Konya’nın bisiklet dostu şehir kimliğini daha da güçlendirmek. Ben bisikletle şehrimizi keşfetmek isteyen tüm bisiklet tutkunlarını etkinliklerimize katılmaya ve keyifli bir gün geçirmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

TURLARIN İLKİ SİLLE’YE YAPILDI

Turların ilki binlerce yıllık geçmişe sahip Sille’ye gerçekleştirildi. Sabah erken saatlerde başlayan etkinlikte bisikletseverler Konya Büyükşehir Belediyesi Panorama Müzesi otoparkından başlayarak Sille’ye kadar bisiklet sürdü. Etkinlikte hem Sille’nin tarihi hakkında hem de Sille’de bulunan önemli yapılar hakkında rehber eşliğinde detaylı bilgi alındı.

Etkinliğe katılan bisikletseverler, bisikletle Konya’nın tarihi ve doğal güzellerini keşfederek keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, bu imkanı kendilerine sunan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Tarih ve Kültür Dolu Rotalarda Pedallamak İster Misiniz?’ mottosuyla düzenlenen bisiklet turlarının ikincisi 24 Ağustos Pazar günü Çumra’da bulunan Çatalhöyük Antik Kenti’ne gerçekleştirilecek. Turların üçüncüsü 31 Ağustos Pazar günü Meram Dere’de Meram Vadisi içerisinde yapılacak. Bisikletseverler son olarak 7 Eylül Pazar günü Karatay Boncukluhöyük’e sürüş etkinliğine katılacak.